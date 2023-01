Andy Grote Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Innensenator Grote: Über 20 Fest- und Ingewahrsamnahmen zu Silvester Von dpa | 04.01.2023, 08:07 Uhr

Im Zusammenhang mit den Angriffen auf Polizei und Feuerwehr zu Silvester sind in Hamburg mehr als 20 Tatverdächtige in Gewahrsam oder festgenommen worden. Es handele sich um junge Männer an Hotspots, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstagabend im „Hamburg Journal“ des NDR Fernsehens. Der Polizei seien die Gruppen zum Teil bekannt. „Da spielt das Thema Migrationshintergrund auch mit rein“, sagte der Senator. Er warnte zugleich: „Ich glaube, man darf es sich an der Stelle nicht zu einfach machen.“