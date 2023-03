Die Kreuzung in Hamburg-Bahrenfeld gleicht nach dem Unfall einem Trümmerfeld. Foto: HamburgNews up-down up-down DHL-Auto rast in Gegenverkehr Großvater und Enkel bei Unfall in Hamburg-Bahrenfeld schwer verletzt Von Guido Behsen | 16.03.2023, 10:47 Uhr

Dramatische Szenen am Mittwochabend in Hamburg-Bahrenfeld: Ein DHL-Bote geriet mit seinem Sprinter in den Gegenverkehr. Es gab mehrere Verletzte.