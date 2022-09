Streik bei Lufthansa Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild up-down up-down Hamburger Flughafen Großteil des Lufthansa-Flugprogramms fällt aus Von dpa | 01.09.2022, 11:35 Uhr

Wegen des Streiks der Lufthansa-Piloten fällt am Freitag nach Angaben des Hamburger Flughafens fast das komplette Flugprogramm der Airline aus. Der Airport beruft sich dabei auf Informationen der Lufthansa. „Im Laufe des heutigen Donnerstags wird Lufthansa den Flugplan anpassen und die Annullationen publizieren“, heißt es in der Mitteilung der Flughafengesellschaft. „Alle Gäste mit Kontaktdaten in der Buchung werden von Lufthansa über SMS oder Mail informiert.“