Das Feuer brach in einer leerstehendes Dachgeschoss Wohnung aus. Foto: HamburgNews Christoph Seemann Hamburg Heimfeld Großfeuer zerstört leerstehendes Gebäude neben Tankstelle Von HamburgNews | 28.01.2023, 08:51 Uhr

Bei einem Großfeuer am Freitagabend wurde in der Buxtehuder Straße in Hamburg Heimfeld ein leerstehendes Gebäude zerstört.