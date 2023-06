Deutsche Streetdance-Meisterschaften Foto: Bodo Schackow/dpa up-down up-down Tanz Großes Tanz-Battle im Millerntor-Stadion am 1. Juni 2024 Von dpa | 19.06.2023, 17:11 Uhr

Zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland kommt die HipHop-Großveranstaltung Juste Debout nach Hamburg. Am 1. Juni 2024 werden 140 internationale Tänzerinnen und Tänzer beim größten tanzbasierten HipHop-Szenetreffen der Welt im Millerntor-Stadion gegeneinander antreten, teilten die Veranstalter am Montag in Hamburg mit. „450.000 Follower und mehr als 45.000 Besucher jährlich machen das Event zum Mekka der HipHop-Szene“, hieß es. Für die Veranstaltung haben sich die Kulturfabrik Kampnagel und der französische Partner Juste Debout zusammengeschlossen, unterstützt vom FC St. Pauli.