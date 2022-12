Silvesterraketen Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Jahreswechsel Großer Andrang zum Verkaufsstart von Silvesterknallern Von dpa | 29.12.2022, 15:34 Uhr

Erstmals seit drei Jahren gibt es im Handel wieder Feuerwerk für die Silvesternacht. Am Donnerstag war überall in Deutschland Verkaufsstart. In Hamburg decken sich viele mit Böllern und Raketen für den Jahreswechsel ein.