Großeinsatz der Polizei Mann erleidet in Hamburg schwere Stichverletzungen am Bauch Von Blaulicht-News.de | 18.07.2023, 22:22 Uhr

Zu einer blutigen Auseinandersetzung ist es am Dienstagabend in Hamburg gekommen. Ein Mann erlitt dabei mehrere Stichwunden am Bauch und floh schwer verletzt, bevor er schließlich zusammenbrach.