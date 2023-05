Ein Bild der Verwüstung bot sich am Dienstagnachmittag nach einem Brand in Hamburg. Foto: HamburgNews up-down up-down Großeinsatz für die Feuerwehr Feuer in Hamburg: Bewohner zündet Haus aus Versehen mit Gasbrenner an Von HamburgNews | 16.05.2023, 16:03 Uhr

Rund 100 Feuerwehrleute rückten am Dienstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Bramfeld aus. Nachbarn hatten zuvor einen Bewohner gesehen, der mit einem Gasbrenner Unkraut entfernen wollte.