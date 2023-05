Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Medien Großeinsatz der Polizei beim Studio Hamburg nach Drohung Von dpa | 17.05.2023, 16:01 Uhr

Spezialkräfte der Hamburger Polizei haben am Mittwochmittag das Gelände von Studio Hamburg in Tonndorf durchsucht. Im Studio sei eine Bedrohungsmeldung von einem Unbekannten eingegangen, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochnachmittag mit. Es sei aber nicht klar gewesen, um was für eine Gefahrenlage es sich genau handelte.