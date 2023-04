Polizeikontrolle Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Große Verkehrskontrolle in Hamburg: viele Straftaten Von dpa | 12.04.2023, 15:02 Uhr

Zehn Strafverfahren und knapp 1800 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten - das sind die Ergebnisse einer großangelegten Verkehrskontrolle der Polizei in der Hamburger Innenstadt. Rund 200 Einsatzkräfte hatten am Dienstag über den gesamten Tag stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Besondere Schwerpunkte waren dabei Geschwindigkeitsverstöße sowie Alkohol und Drogen.