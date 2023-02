Mülltauchen bei Stadtputzaktion "Hamburg räumt auf!" Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Hamburg Große Stadtputzaktion: Mehr als 60.000 machen mit Von dpa | 20.02.2023, 06:50 Uhr

Bierdosen im Gebüsch, Plastiktüten in der Alster und Zigarettenstummel auf der Wiese - Zehntausende Hamburger wollen mehr Ordnung in ihrer Nachbarschaft schaffen. Dafür packen alle zusammen für eine Woche an.