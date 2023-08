Eine großangelegte Kontrolle starteten Bundespolizei, Landespolizei, Hochbahnwache sowie die DB/S-Bahn-Wache am Mittwochnachmittag in Hamburg. Am Hauptbahnhof überprüften die Einsatzkräfte zahlreiche Reisende.

Nicht nur die Fahrkarten, sondern auch die Personen wurden dabei kontrolliert. Die Beamten stellten bis zum Abend unter anderem Messer und Drogen sicher. Auch Innensenator Andy Grote stattete dem Hamburger Hauptbahnhof einen Besuch ab und machte sich ein Bild von der Situation vor Ort.