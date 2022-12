Haus der Fotografie Foto: Maja Hitij/dpa/Archivbild up-down up-down Fotografie Große Ausstellung in den Hamburger Deichtorhallen geplant Von dpa | 07.12.2022, 11:15 Uhr

Fotografien zu den dramatischen Veränderungen von Landschaften wegen des Klimawandels, eine große Werksschau der US-amerikanischen Künstlerin Sarah Morris oder auch der aktuelle Blick auf das vermeintlich unpolitische Spätwerk des Malers Otto Dix - in den Hamburger Deichtorhallen sind 2023 wieder zahlreiche große Ausstellungen geplant. Insgesamt stehen elf Schauen von Klassik bis Avantgarde für das kommende Jahr auf dem Plan, wie das Haus am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Vier davon in der Halle für aktuelle Kunst, vier im Haus der Photographie und drei in der Sammlung Falckenberg.