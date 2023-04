Großbrand in Hamburg Foto: Fynn Rohr/dpa/Archivbild up-down up-down Löscharbeiten Großbrand nach 27 Stunden immer noch nicht gelöscht Von dpa | 10.04.2023, 09:49 Uhr

Das Großfeuer, das am Ostersonntag in Hamburg mehrere Lagerhallen zerstört hat, ist am Folgetag immer noch nicht gelöscht. 27 Stunden nach der ersten Brandmeldung seien die Löscharbeiten nach wie vor nicht beendet, teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Montag mit. Er ging davon aus, dass der Einsatz noch den ganzen Tag andauern wird. Zum Sachschaden sowie der Brandursache gab es weiterhin keine Angaben.