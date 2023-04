Großbrand in Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Hamburg Großbrand in Rothenburgsort: Feuerwehr warnt vor Rauchwolke Von dpa | 09.04.2023, 09:18 Uhr

Seit dem frühen Sonntagmorgen stehen in Hamburg-Rothenburgsort zwei Lagerhallen in Flammen. Die Feuerwehr warnt vor Gefahr durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft. Die Rauchwolke ziehe in Richtung stadteinwärts. Darüber, wie es in der Osternacht genau zu dem Großbrand kommen konnte oder was sich genau in den brennenden Lagerhallen befindet, konnte die Feuerwehr zunächst keine Auskunft geben.