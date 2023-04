Die Rauchwolke zog in Richtung Stadtzentrum, weshalb die Bewohner von Hamburg aufgefordert wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Foto: Blaulicht-News up-down up-down Feuer in Autohändler-Lagerhalle Großbrand in Hamburg ist auch am Ostermontag noch nicht gelöscht Von Blaulicht-News, dpa | 09.04.2023, 09:59 Uhr | Update vor 24 Min.

Am frühen Sonntagmorgen stehen in Hamburg zwei Lagerhallen in Flammen. Die Löscharbeiten werden wohl auch noch den ganzen Montag andauern.. Einsatzkräfte sprechen von einem „außergewöhnlichen Einsatz“, dem größten seit einem Jahrzehnt.