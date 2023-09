Gewerkschaft Groß- und Außenhandel: Verdi fordert besseres Tarifangebot Von dpa | 25.09.2023, 10:08 Uhr | Update vor 47 Min. Verdi Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Gewerkschaft Verdi geht mit der Forderung nach einem verbesserten Angebot der Arbeitgeber in die fünfte Verhandlungsrunde für die rund 60.000 Beschäftigten im Hamburger Groß- und Außenhandel. „In den letzten Wochen haben die Beschäftigten mit teils mehrtägigen Arbeitsniederlegungen gezeigt, wie dringend sie auf eine sofortige Entgelterhöhung angewiesen sind“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Heike Lattenkamp am Montag. Die Gespräche sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Die vierte Runde war Mitte August ohne Einigung geblieben.