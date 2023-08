116 Gruppen wollen am kommenden Samstag durch die Hamburger Innenstadt ziehen. Archivfoto: Georg Wendt up-down up-down Pride Week in Hamburg Größte CSD-Demo in Hamburg erwartet – gegen Transfeindlichkeit Von dpa | 03.08.2023, 10:04 Uhr

In diesem Jahr sollen so viele Menschen wie noch nie an der Demo zum Christopher-Street-Day in Hamburg teilnehmen. Mit der Forderung nach einem Selbstbestimmungsgesetz für Transmenschen wird es politischer als sonst.