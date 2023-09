Hamburg Grönemeyer und Silbermond beim globalen Klimastreik Von dpa | 14.09.2023, 18:11 Uhr | Update vor 17 Min. Klimastreik Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down

Zum globalen Klimastreik am Freitag (14.00 Uhr) in Hamburg erwartet die Bewegung Fridays for Future bis zu 10.000 Teilnehmende. Ihre Unterstützung zugesagt haben auch Musiker Herbert Grönemeyer und die Band Silbermond. „Wir stehen zwischen "unter Wasser" und extremen Dürren. Es gilt, jetzt zu agieren, sofort“, forderte Grönemeyer in einer Ankündigung von Fridays for Future.