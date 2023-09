Globaler Klimastreik Grönemeyer: Klimaschutz wurde 15 Jahre verpennt Von dpa | 15.09.2023, 19:04 Uhr | Update vor 2 Std. Globaler Klimastreik - Hamburg Foto: Franziska Spiecker/dpa up-down up-down

Der Musiker Herbert Grönemeyer hat den Mut der Klimaschutzbewegung Fridays for Future gelobt, die am Freitag bundesweit mit Zehntausenden Demonstranten auf der Straße war. „Generell finde ich den Mut und die Kraft und die Fantasie, die diese neue Generation einsetzt, sehr, sehr bemerkenswert“, sagte der 67-jährige Sänger am Freitag in einem Interview von tageschau24. Es wäre „verrückt“ zu schreiben, Fridays for Future habe Probleme sich politisch durchzusetzen. Ein solches „öffentliches Runterreden“ finde er perfide.