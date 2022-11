Gedenken Pogromnacht Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Nationalsozialismus „Grindel leuchtet“: Anwohner erinnern an Opfer des Holocaust Von dpa | 09.11.2022, 17:19 Uhr

Zum 84. Jahrestag der Pogromnacht haben die Menschen in Hamburg am Mittwochabend an die ermordeten Juden in ihrer Stadt erinnert. Besonders im Grindelviertel, wo früher sehr viele Juden lebten, stellten die Menschen wieder Kerzen an die Stolpersteine, die vor den Häusern auf die ehemaligen jüdischen Bewohner hinweisen.