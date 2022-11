Nationale Akademie der ‎Wissenschaften Leopoldina Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Leopoldina Greve-Preis geht an Physikerin und Physikochemiker Von dpa | 14.11.2022, 15:58 Uhr

Der erstmals ausgelobte und mit 250.000 Euro dotierte Greve-Preis der Leopoldina geht an die Physikerin Kerstin Volz und den Physikochemiker Jürgen Janek. Beide werden am Donnerstag in Hamburg wegen ihrer grundlegenden Erkenntnisse zu wiederaufladbaren Batterien geehrt, wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte.