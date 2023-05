Holzsegler "Götheborg of Sweden" erstmals in Hamburg Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Holzsegelschiff „Götheborg of Sweden“ macht in Hamburg fest Von dpa | 19.05.2023, 19:22 Uhr

Das größte hochseetaugliche Holzsegelschiff der Welt, die „Götheborg of Sweden“, ist im Hamburger Hafen eingetroffen. Das historische Schiff machte am Freitag bei strahlendem Sonnenschein unter Salutschüssen und begleitet von Seemannsgesängen der Crew an der Überseebrücke fest. Dort kann es im Rahmen an diesem Wochenende (20./21. Mai) und am Dienstag (23. Mai) besichtigt werden.