Ranking Glücksatlas: Schleswig-Holsteiner sind am zufriedensten Von dpa | 08.11.2022, 11:10 Uhr

Es bleibt dabei: Wie auch schon in den vergangenen Jahren sind die Menschen in Schleswig-Holstein am glücklichsten. Das Tief der Corona-Pandemie ist dabei überwunden und der sogenannte Glücksindex ist wieder auf 7,14 Punkte gestiegen. Dies geht aus dem neuen „Glücksatlas“ der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Im vergangenen Jahr war der Index für Schleswig-Holstein auf 6,78 Punkte gesunken. Seinen Spitzenplatz im Bundesvergleich hatte das Bundesland dennoch behalten können. Hamburg landet beim Glücksranking 2022 wie schon im Vorjahr auf Platz vier.