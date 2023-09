Hamburg Globaler Klimastreik: bis zu 10.000 Menschen erwartet Von dpa | 13.09.2023, 12:45 Uhr | Update vor 19 Min. Demonstration Fridays for Future Foto: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down

Zum globalen Klimastreik am Freitag (15. September) in Hamburg rechnet die Bewegung Fridays for Future mit bis zu 10.000 Teilnehmenden. Die Demonstration startet um 14.00 Uhr am Jungfernstieg, verläuft dann weiter zum Ring 1, führt über die Lombardsbrücke zum Stephansplatz und endet schließlich am Gänsemarkt/Jungfernstieg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Neben vorübergehenden Straßensperrungen während des Aufzuges sei auch mit frühzeitigen Sperrungen (ab 6.00 Uhr) insbesondere im Bereich der Binnenalster sowie am Gänsemarkt und am Hauptbahnhof zu rechnen.