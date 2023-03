Streik bei Vestas Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Windanlagenhersteller Gewerkschaft setzt Streiks bei Vestas aus Von dpa | 10.03.2023, 15:26 Uhr

Die Gewerkschaft IG Metall und der Windkraftanlagenbauer Vestas wollen am Montag (15.00 Uhr) in Hamburg Gespräche über eine Lösung ihres Konflikts aufnehmen. Die Gewerkschaft kündigte am Freitag an, die Streiks bei dem Unternehmen deshalb auszusetzen. In den Gesprächen läge eine „eine Chance, ein Tarifpaket zu schnüren, das den Interessen der Beschäftigten und Vestas als Arbeitgeber zugutekommt“, erklärte IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich.