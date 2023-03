Schüsse in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten Foto: Steven Hutchings/TNN/dpa up-down up-down Ermittlungen Gewalttat: Amoktäter aus Memmingen und Student in München Von dpa | 10.03.2023, 14:03 Uhr

Der Amoktäter von Hamburg stammt aus dem bayerischen Memmingen. Studiert habe er in München, sagte der Leiter des Staatsschutzes Hamburg, Thomas Radszuweit, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Seit 2015 ist er dpa-Informationen zufolge in Hamburg gemeldet, aufgewachsen ist er demnach in Kempten im Allgäu.