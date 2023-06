Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Jugendkriminalität Gewalttätiger 14-Jähriger nicht mehr beim Jugendnotdienst Von dpa | 27.06.2023, 10:52 Uhr

Ein gewalttätiger 14-Jähriger, der zuletzt in einer Einrichtung des Kinder- und Jugendnotdienstes in Hamburg gewohnt hat, ist nun woanders untergebracht worden. „Er ist nicht mehr beim Kinder- und Jugendnotdienst. Wir dürfen und wollen aus Gründen des Sozialdatenschutzes nicht sagen, wo er nun untergebracht ist“, sagte ein Sprecher der Hamburger Sozialbehörde am Dienstag.