Schulen GEW: Sondermittel nur für Ganztagsgrundschulen reichen nicht Von dpa | 05.04.2023, 16:53 Uhr

Die Lehrergewerkschaft GEW hält die Sondermittel zur Verbesserung der Gebäude und Außenanlagen nur an Ganztagsgrundschulen für nicht ausreichend. Auch in Stadtteilschulen und Gymnasien seien Kinder, die ein Recht auf guten Ganztag hätten, sagte GEW-Vize Yvonne Heimbüchel am Mittwoch. „Es fehlt also an Weitsicht und Konzepten.“