ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Haftbefehl Gesuchter Dieb angetrunken von Polizei aufgegriffen Von dpa | 30.07.2022, 17:28 Uhr

Einem per Haftbefehl gesuchten Dieb ist in Hamburg sein Alkoholkonsum zum Verhängnis geworden: Der angetrunkene Mann sei den Streifenbeamten in der Nähe des Hauptbahnhofes aufgefallen, da er einen hilfsbedürftigen Eindruck erweckt habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei der Routinekontrolle seiner Ausweispapiere sei dann in der Nacht auf Samstag aufgefallen, dass auf den 28-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg ausgestellt wurde.