Hamburger Hafen Foto: Marcus Brandt/dpa Hamburg Gestörte Lieferketten: Hafen schlägt weniger Ware um Von dpa | 15.11.2022, 17:08 Uhr

Der Hamburger Hafen hat in den ersten neun Monaten des Jahres wegen gestörter Lieferketten weniger Seegüter umgeschlagen als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt seien 91,8 Millionen Tonnen über die Kaikante gegangen - und damit 4,3 Prozent weniger als 2021, teilte die Hafen Hamburg Marketing (HHM) am Dienstag mit. Besonders betroffen gewesen sei der Umschlag von Massengütern mit einem Rückgang von 7,4 Prozent auf 27,5 Millionen Tonnen. Ein nur kleines Minus von 2,7 Prozent verzeichnete den Angaben zufolge der Containerbereich. Dort seien 6,3 Millionen Standardcontainer (TEU) be- oder entladen worden.