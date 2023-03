In Hamburg gingen zahlreiche Beschäftigte von Kitas für mehr Lohn auf Straße. Foto: IMAGO/Hanno Bode up-down up-down Gewerkschaft fordert mehr Lohn Warnstreik: Viele Hamburger Kitas geschlossen oder im Notbetrieb Von dpa | 08.03.2023, 14:49 Uhr

Der bundesweite Warnstreik an Kitas und sozialen Einrichtungen hat auch in Hamburg zu erheblichen Einschränkungen geführt. Beim größten Kita-Träger Elbkinder blieben am Internationalen Frauentag rund 50 der rund 180 Einrichtungen geschlossen.