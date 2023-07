Geschichtsortes Stadthaus Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Gedenkstätten Geschichtsort Stadthaus wiedereröffnet Von dpa | 03.07.2023, 14:16 Uhr

Nach Umbauarbeiten ist der Geschichtsort Stadthaus in der Hamburger Innenstadt wieder für Besucher geöffnet. „Wir hoffen sehr, dass wir Menschen dazu anregen, sich mit der Geschichte dieses Ortes und damit auch mit den nationalsozialistischen Verbrechen in Hamburg auseinanderzusetzen“, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Montag.