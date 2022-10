Corona-Impfung Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild up-down up-down Covid-19 Geringe Nachfrage nach neuem Impfstoff in Hausarztpraxen Von dpa | 01.10.2022, 11:32 Uhr

Trotz wieder steigender Corona-Zahlen hält sich das Interesse der Hamburgerinnen und Hamburger an den neuen an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffen in Grenzen. „Seit dieser Woche ist der Impfstoff eingetroffen, die Nachfrage ist bisher nicht hoch“, sagte Jana Husemann, Vorsitzende des Hausärzteverbands Hamburg der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den an die Omikronvarianten BA.4/5 angepassten Impfstoff.