Das Strafjustizgebäude am Sievekingplatz. Symbolfoto: dpa up-down up-down Urteil womöglich am 7. Oktober Frau in Hamburg-Niendorf erstochen – Lebensgefährten droht Unterbringung in Psychiatrie Von dpa | 27.09.2022, 16:33 Uhr

Laut Anklage soll der Mann am 20. Februar von hinten an seine Lebensgefährtin herangetreten sein und ihr mit einem Messer in den Hals gestochen haben.