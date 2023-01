Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Dokumentation Generalstaatsanwälte gegen Videoaufnahmen von Strafprozessen Von dpa | 27.01.2023, 15:03 Uhr

Die deutschen Generalstaatsanwältinnen und -anwälte sind gegen die vom Bundesjustizministerium geplante Video-Dokumentation von Strafprozessen. Ein im November vergangenen Jahres in Berlin vorgelegter Referentenentwurf sei einhellig abgelehnt worden, erklärte Hamburgs Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich am Freitag. In einer gemeinsamen Stellungnahme der deutschen Chefankläger heißt es, der Entwurf greife verfassungswidrig in Grundrechte ein und löse keine Probleme, sondern schaffe neue.