2029 Generalsanierung von Bahnstrecke Hannover-Hamburg kommt Von dpa | 20.09.2023

In den Streit über die Bahnverbindung zwischen Hannover und Hamburg kommt offenbar Bewegung. Die für 2026 geplante Ertüchtigung der Strecke soll der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zufolge erweitert und auf 2029 verschoben werden. Das niedersächsische Wirtschaftsministerium teilte am Mittwoch mit, dass der Bahnbeauftragte des Bundes, Michael Theurer, einen entsprechenden Vorschlag an Ressortchef Olaf Lies geschickt habe. Was das für die geplante Neubaustrecke bedeutet, blieb zunächst offen. Die Bahn hatte bereits die möglichen Zeitfenster 2026 und 2029 für eine Sanierung der Strecke genannt.