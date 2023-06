Am Mittwoch fanden in SH und Hamburg zahlreiche Durchsuchungen auf kinderpornografisches Material statt. Foto: Arne Dedert up-down up-down Hunderte Durchsuchungen Erster gemeinsamer Aktionstag zur Bekämpfung von Kinderpornografie Von dpa | 14.06.2023, 13:26 Uhr

Gegen Mittag endeten am Mittwoch, 14. Juni, Durchsuchungen in sieben Bundesländern zur Aufklärung von sexualisierter Gewalt an Kindern. Dabei stellte die Polizei auch in Hamburg und Schleswig-Holstein Laptops, PCs und Smartphones sicher.