Geschichte Geistertunnel am Hamburger Hauptbahnhof führen ins Jahr 1968 Von dpa | 04.07.2022, 06:38 Uhr

Zeitreise in das Jahr 1968: Hinter Gittertüren verborgen gibt es an der Hamburger U-Bahnstation Hauptbahnhof Nord zwei Geistertunnel. Die 125 Meter langen Röhren, die für Planungen einer U4 nach Lurup bestimmt waren, gingen nie in Betrieb, bekamen keine Gleise. „Das hing mit der Bevölkerungsentwicklung in Hamburg zusammen, aber auch mit konjunkturellen Schwächen spätestens in Folge der Öl-Krise“, sagte Daniel Frahm, Historiker bei der Hochbahn.