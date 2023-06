Der Hamburger Hauptbahnhof wurde zum unsichersten in ganz Deutschland gekürt. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Vorwürfe an Hamburger Regierung Schlagaustausch: CDU sieht Sicherheit davonschwimmen, Andy Grote wehrt sich Von dpa | 07.06.2023, 15:39 Uhr | Update vor 47 Min.

Die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft warnt vor Machtkämpfen in der Drogenszene und gesteigerter Gewaltbereitschaft. Viele Menschen fühlten sich nicht mehr sicher in der Hansestadt. Die Zahl der Straftaten ist allerdings nicht signifikant gestiegen.