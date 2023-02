Bürgerschaft Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild up-down up-down Katastrophen Gedenkveranstaltung für Erdbeben-Opfer vor dem Rathaus Von dpa | 10.02.2023, 18:40 Uhr

Mit einer Trauerveranstaltung vor dem Hamburger Rathaus wollen am Montagabend zahlreiche Organisationen der Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien gedenken. Aufgerufen zu der Veranstaltung haben unter anderem Unternehmer ohne Grenzen, der DGB Hamburg und das Interreligiöse Forum Hamburg, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Auch die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, die Vorsitzende des Interreligiösen Forums Hamburg, Bischöfin Kirsten Fehrs, und die DGB-Hamburg-Vorsitzende Tanja Chawla.