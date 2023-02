Ukraine-Demo in Hamburg Foto: -/TNN/dpa/Archivbild up-down up-down Kriegsfolgen Gedenkminute: Jahrestag des russischen Überfalls auf Ukraine Von dpa | 22.02.2023, 12:30 Uhr

Zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine soll es am Freitag (24. Februar) in Hamburg eine Gedenkminute geben. Unter dem Motto #Hamburgstehtstill ruft der Verein MenscHHamburg alle Menschen auf, um Punkt 12.00 Uhr für eine Minute innezuhalten und der Opfer des Krieges zu gedenken, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.