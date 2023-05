Claudia Roth Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild up-down up-down Geschichte Gedenkfeier in Neuengamme ohne offizielle Russland-Vertreter Von dpa | 03.05.2023, 18:43 Uhr

Mehrere Hundert Menschen haben am Mittwoch in der Hamburger KZ-Gedenkstätte Neuengamme der Befreiung des Lagers vor 78 Jahren gedacht. Unter den Teilnehmern der Gedenkfeier waren mehrere Überlebende des Lagers aus Deutschland, England, Israel, Polen und Schweden. Am ehemaligen Arrestbunker legten sie Kränze nieder. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) sagte in ihrer Ansprache: „Dass die Wege, auf denen sie hierher gezwungen wurden, uns heute verbinden, wieder verbinden - als Europäer, war nur um den Preis des Erinnerns möglich. Ohne Sie, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, wäre es nicht möglich gewesen.“