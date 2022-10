documenta fifteen schließt Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archivbild up-down up-down Antisemitismusvorwürfe Gastprofessur für Ruangrupa-Mitglieder an Kunsthochschule Von dpa | 07.10.2022, 15:15 Uhr

Nach der von Antisemitismusvorwürfen überschatteten documenta fifteen in Kassel treten zwei Mitglieder des indonesischen Kuratorenkollektivs Ruangrupa eine Gastprofessur an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg an. Das bestätigte die Hochschule am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet.