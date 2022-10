Das 86-jährige Todesopfer lebte in der ausgebauten Garage im Hamburger Stadtteil Tonndorf. Der Herd entfachte das Feuer. Foto: HamburgNews FK up-down up-down Garagenbrand in Hamburg-Tonndorf Schwere Brandverletzungen: 86-Jähriger stirbt im Krankenhaus Von Hamburg News | 10.10.2022, 11:02 Uhr

Der Mann soll unter Demenz gelitten haben. Seine Tochter fand ihn am frühen Montagmorgen in der brennenden Garage. Rettungskräfte brachten ihn unter laufender Reanimation in eine Klinik für schwere Brandverletzungen.