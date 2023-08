Senat Gallina will Justizsenatorin bleiben Von dpa | 26.08.2023, 08:32 Uhr Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down

Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina von den Grünen hat viel Kritik einstecken müssen - wegen der Untreuevorwürfe gegen ihren Ex etwa, oder weil sie ins Amt kam, ohne Volljuristin zu sein. Den Spaß am Job hat ihr das offenbar nicht verdorben - sie will eine zweite Amtszeit.