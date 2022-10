Wohnungen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wohnungspolitik Gallina und Bernhardt fordern mehr Sicherheit für Mieter Von dpa | 29.10.2022, 08:43 Uhr

Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wollen Mieterinnen und Mieter bei unverschuldeten Zahlungsausfällen besser vor Kündigungen schützen. Laut einem gemeinsamen Beschlussvorschlag für die Herbstkonferenz der Justizministerinnen und -minister am 10. November in Berlin sollen Vermieter angesichts der hohen Inflation und der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt für einen befristeten Zeitraum nicht kündigen dürfen, wenn ihre Mieter bei den Betriebskosten in Verzug geraten. Außerdem sollen Mieter, die den offenen Betrag nachzahlen, künftig einfacher eine Kündigung abwenden können.