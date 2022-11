Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozessbeginn Gärtnerin muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten Von dpa | 28.11.2022, 03:47 Uhr

Eine Gärtnerin muss sich von Montag an (13.00 Uhr) wegen Mordes an ihrem Ehemann vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Die 55 Jahre alte Frau soll ihren 75 Jahre alten Mann Mitte April nach einem Streit im gemeinsamen Schrebergarten im Stadtteil Wilhelmsburg erstochen haben. Den Ermittlungen zufolge half die Deutsche ihrem körperlich beeinträchtigten Mann zunächst nach einem Sturz noch, auf einem Sofa Platz zu nehmen. Dann habe sie nach einem Küchenmesser gegriffen, es ihrem Mann in die Brust gerammt und anschließend die Rettungskräfte verständigt. Ein Notarzt konnte den 75-Jährigen jedoch nicht mehr reanimieren. Nach Polizeiangaben hatten beide Eheleute vor der Tat Alkohol getrunken.