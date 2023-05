Notfallrettungsdienst Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt Von dpa | 24.05.2023, 19:04 Uhr

Bei einem Unfall in Hamburg-Lohbrügge ist am Mittwoch eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein Auto habe die 75-Jährige auf der Fahrbahn erfasst, sagte ein Polizeisprecher. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte „mopo.de“ über den Unfall berichtet.