Eine Fußgängerin ist in Hamburg von einem Autofahrer angefahren und tödlich verletzt worden.

Die 68-Jährige sei nach Polizeiangaben am Montagnachmittag im Dunkeln in Höhe des S-Bahnhofes unvermittelt auf die Elbgaustraße getreten. An dieser Stelle hätte die Frau die Fahrbahn demnach nicht überqueren dürfen.

Ein Autofahrer erkannte die Fußgängerin zu spät und rammte sie mit seinem Smart. Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und schwebte am Abend in Lebensgefahr. Mittlerweile erlag sie ihren Verletzungen.